Pin Up официальный сайт.

Официальный сайт Pin Up казино

Головной офис казино Pin Up находится в Нидерландах, а сам клуб появился в 2016 году. Владельцы бренда сразу же получили лицензию Кюрасао на легальное распространение азартных развлечений. Это свидетельствует о серьезном намерении, поскольку клиенты получают доступ только к сертифицированному программному обеспечению, а также могут не беспокоиться о безопасности.

Игрок надолго запомнит главную страницу сайта. Первое, что бросается в глаза, - это впечатляющий дизайн. Пользователей клуба встречают симпатичные девушки, которые сбросили с себя верхнюю одежду и словно сошли со страниц журналов 60-х гг. Вам точно не придется скучать в Pin Up casino.

При изучении сайта игрок наверняка заметит большую коллекцию слотов. Владельцы платформы сотрудничают с легендарными разработчиками программного обеспечения: NetEnt, Amatic, Aristocrat, Playtech, Novomatic, Igrosoft.

Администрация вознаградит каждого, кто станет клиентом современного игорного заведения, щедрыми подарками. На бонусы могут рассчитывать не только новички, но и активные игроки. Почаще пополняйте счет, а взамен получите пинкоины. Поинты необходимы для продвижения по VIP-программе.

Создание учетной записи в казино Pin Up

Играть на деньги, участвовать в турнирах и постоянно собирать бонусы могут только зарегистрированные пользователи онлайн-казино Pin Up. Поэтому, советуем сделать следующее:

Нажать на кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу сайта; Выбрать способ регистрации - по телефону или электронной почте; Придумать пароль; Выбрать игровую валюту; Согласиться с правилами клуба; Подтвердить, что вам исполнилось 18 лет.

После проделанных действий пользователь получает электронное письмо с ссылкой на адрес электронной почты или номер телефона. Стоит перейти по ссылке и игрок сможет войти в личный кабинет.

Верификация профиля

Регистрация в казино Pin-Up откроет доступ ко всем развлечениям. Все, что нужно сделать, это внести депозит и выбрать игру. Но если клиент нацелен на победу и планирует вывести выигрыш, то лучше сначала верифицировать свой профиль. Это обязательная процедура и она и делится на два этапа. Нужно заполнить подробную анкету и отправить администрации отсканированную копию паспорта.

Помните: указывайте только достоверную информацию. В противном случае служба безопасности имеет право заблокировать счет и списать деньги.

Как только данные будут проверены, пользователь получит уведомление. Чтобы ускорить процесс, можно написать в онлайн-чат и поторопить менеджеров. Иначе обработка информации может занять несколько дней.

Игровые разделы

Онлайн-казино Pin Up предлагает широкий выбор развлечений. Игры придутся по душе как новичкам, так и профессионалам. Чтобы наслаждаться игровым процессом, стоит выбрать любую из категорий:

Ставки на спорт;

Настольные игры - рулетка, карты;

Live-дилеры - игра против реальных крупье;

Игровые автоматы;

TV-игры.

Особое внимание стоит обратить на две вкладки - турниры и акции. Игроков ждут увлекательные события, которые позволят выиграть много денег. Администрация готова приумножать депозиты, начислять бесплатные спины, множители и респины. Все это и многое другое ждет вас в онлайн-казино Pin Up.

Программа лояльности

За каждую реальную ставку клиент будет получать пинкоины. Это виртуальная валюта, которая необходима для продвижения вверх по VIP-лестнице. Если игрок заработает 200 баллов, система присвоит ему звание "Новичок". После этого можно обменять 10 баллов на 1 рубль.

Пользователи с лучшим VIP-статусом могут рассчитывать на выгодный обменный курс – 2:1. Кроме того, вейджер уменьшится до Х40, и заявки будут обрабатываться первыми. Но это не так просто сделать, потому что гемблеру понадобится 25 000 очков. Чтобы заработать пять очков, нужно внести депозит не менее 500 рублей. Чем больше депозит, тем больше получите пинкоинов.

Бонусы в пин ап казино

Новые и активные игроки получают приятные поощрения. Нужно всего лишь создать профиль, а взамен, система приумножит первые три депозита. Остальные предложения выглядят так:

250 бесплатных вращений на первый депозит. Пополните счет минимум на 2000 рублей, чтобы получить 50 вращений. Остальные спины будут начисляться ежедневно по 40 штук;

Джекпот часа. Каждые 60 минут администрация разыгрывает крупную сумму. Для участия необходимо сделать ставку от 10 рублей и более;

Кэшбэк. В зависимости от VIP-статуса, игрок сможет возвращать 5-10% от своих проигранных средств каждую неделю;

Подарок на день рождения. Все именинники получают небольшой подарок - 500 рублей;

Беспроигрышная лотерея. Клиент должен пополнить счет минимум на 5000 рублей, а взамен он получит выигрышный билет. Можно выиграть деньги, автомобиль, технику или часы. Но есть и незначительные бонусы среди подарков – бесплатные спины, множители и респины.

Мобильная версия пинап

Чтобы осуществить вход в казино Пин Ап, можно также воспользоваться любым мобильным устройством. Плюс в том, что сайт загружается гораздо быстрее и нет навязчивой рекламы.

Пользуясь Pin Up казино с телефона, получится создать профиль, внести депозит, вывести выигрыш и получать удовольствие от любой игры на выбор. Эти функции идентичны с теми, что предоставляет официальная игровая платформа.

Пополнение счета и вывод средств

Нужно всего лишь стать клиентом Pin Up casino, чтобы начать использовать максимально удобные способы пополнения счета. Если игрок создал рублевый кошелек, то минимальная сумма депозита составит 50 рублей. Владельцы биткоинов могут вносить столько, сколько захотят.

Для пополнения игрового счета можно использовать любую платежную систему: Qiwi, Webmoney, Яндекс Деньги или Visa / Mastercard. Для вывода средств нужно сделать запрос, который будет обрабатываться в течение 24 часов. Вывести выигрыш получится только на ту же платежную систему, с которой была произведена оплата.

Безопасность в Пин Ап казино

Клуб придерживается правовых норм и полностью выполняет все свои обязанности. Не нужно беспокоиться о личных данных, потому что разработчики используют современный метод шифрования.

Но прежде чем стать полноценным клиентом клуба, внимательно изучите пользовательское соглашение. Правила есть у всех, и игорные заведения не исключение.

Круглосуточная служба поддержки

Новые игроки постоянно сталкиваются с трудностями и задают вопросы, на которые трудно найти ответы. Именно поэтому администрация создала раздел, где дала ответы на часто задаваемые вопросы. Если не получается решить проблему, пользователь всегда может воспользоваться онлайн-чатом и связаться с нашими консультантами.

Поддержка доступна круглосуточно. Для того чтобы менеджер дал обратную связь, нужно сформулировать вопрос и объяснить ситуацию. Клиенту не придется долго ждать ответа. Все сотрудники компании - профессионалы с большим опытом работы. Кстати, если не хочется общаться вживую, можно отправить электронное письмо или позвонить на горячую линию.